СМИ рассказали, что готовит Apple в ближайшие два года

По прогнозам известного аналитика китайской компании TF Securities Минг-Чи Куо, в новом 2020 году Apple говтовит к появлению пять моделей iPhone.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Компания Apple выпустит iPhone SE 2 и еще четыре новые модели, а также презентует несколько нововведений в 2020 и 2021 годах. Об этом со ссылкой на прогнозы Минг-Чи Куо пишет портал 9TO5Mac.

Отмечается, что iPhone SEс 2 выйдет с безрамочным дизайном, без Face ID и с датчиком отпечатков пальцев сбоку, на кнопке включения. Самый большой телефон в новой линейке будет с диагональю экрана 6,7 дюйма. Его также оснастят тремя камерами, как сейчас у iPhone 11 Pro. Согласно прогнозу, Apple выпустит еще одну трехкамерную модель поменьше, с экраном не больше 6,1 дюйма.

iPhone SE 2 Might Actually Be Called the iPhone 9 https://t.co/mlmvKeopLR by @rsgnl pic.twitter.com/8OMchFmcEa — MacRumors.com (@MacRumors) December 6, 2019

Такая же диагональ будет и у новой модели с двумя камерами. Еще один двухкамерный iPhone выйдет с экраном с диагональю 5,4 дюйма.

Кроме того, с 2020 года у смартфонов Apple будет поддержка 5G, а у топ-версий появится ToF-датчик глубины.

CNBC, ссылаясь на того же Минг-Чи Куо, пишет, что в 2021 году компания может полностью убрать разъем для зарядки на самых дорогих моделях iPhone. Таким образом пользователи смогут перейти на беспроводную зарядку. Сейчас все смартфоны Apple оснащены разъемом Lightning.

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