Военная полиция России заняла американский опорный пункт в Сирии

Занятый пункт находится в стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.

СУХУМ, 26дек - Sputnik. Российская военная полиция заняла бывший американский опорный пункт в сирийском поселке Телль-Самин, сообщает РИА Новости.

Над пунктом подняли флаг России.

"К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей", - рассказал офицер военной полиции Арман Мамбетов.

Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные. При этом сирийские власти ранее заявляли, что пока пункт контролировали США, боевикам удавалось провозить по соседним дорогам оружие.

Поеселок Телль-Самин находится в 26 километрах от Ракки - бывшей "столицы" запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ*). Российская военная полиция вошла в Ракку впервые в начале декабря.

Террористы ИГ* захватили древний сирийский город Ракка, являющийся центром одноименной провинции, весной 2013 года - оттуда бежали не менее 250 тысяч жителей. В 2014 году провозгласили "столицей" ИГ*. На центральной площади города Ан-Наим проводились казни. В городской черте и пригородах до сих пор находят захоронения жертв боевиков.

В октябре 2017 года "Сирийские демократические силы" при поддержке авиации международной коалиции освободили Ракку после многомесячной военной операции. В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований город был разрушен и до сих пор не восстановлен. В октябре отряды сирийской армии вошли в Ракку и установили там свои наблюдательные пункты.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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