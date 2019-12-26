Захарова: действия против сотрудников Sputnik Эстония - это травля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела традиционный брифинг в желтой жилетке, присоединившись к флешмобу в поддержку Sputnik Эстония.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, считает действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония настоящей травлей. Она уверена, что сотрудники "не нарушали ни законы страны, ни профессиональную этику". Об этом сообщает РИА Новости.

"Вот эта травля, настоящая травля, которая сейчас ведется в отношении не только организации Sputnik Эстония, а конкретно, каждого сотрудника, который ходит на работу, – она не допустима. Примерьте все каждый на себя, как вы сегодня примеряете эти жилетки с надписью Sputnik", – заявила Захарова в ходе брифинга в четверг.

Стоит отметить, что на брифинге Захарова предстала в желтой жилетке, тем самым присоединившись к флэшмобу в поддержку журналистов агентства.

"Каково быть сейчас на месте сотрудников, которые вместо того, чтобы готовиться к праздникам и выполнять при этом свою работу качественно, думают о своем будущем, не нарушив, подчеркиваю, не нарушив при этом ни одного закона – ни страны пребывания, ни связанного с профессиональной этикой", – разъяснила Захарова.

Ранее в этот день исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб в поддержку Sputnik Estonia. Символом флешмоба #СпутникСила стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря с надписью Got You Covered! ("Положись на нас!") и желтая жилетка.

Как развивалась ситуация вокруг Sputnik Эстония. Обратный отсчет

24 декабря действия Эстонии против Sputnik в Москве сочли "планомерной провокацией". По словам Захаровой, такие действия грубо нарушают международно-правовые гарантии журналисткой деятельности.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что попытки преследования журналистов Sputnik не должны остаться незамеченными.

18 декабря стало известно, что в Эстонии могут возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если до конца декабря они не перестанут работать на информагентство "Россия сегодня". Им пришли письма с прямыми угрозами из департамента полиции и пограничной охраны Эстонии.

В пресс-службе "Россия сегодня" назвали происходящее нарушением свободы слова журналистов. Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на эстонском языке призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допускать ареста журналистов.

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