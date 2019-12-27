Лавров о санкциях против "Северного потока — 2": наглый циничный акт

Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что цель санкций против газопровода "Северный поток — 2" - это не забота об энергобезопасности ЕС, а проталкивание американского СПГ и недобросовестная конкуренция.

"Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую "Северный поток-2" укрепляет, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы", - отметил министр.

Кроме того, глава МИД России отметил, санкции США против газопровода "Северный поток-2" - это наглое и циничное вмешательство в дела европейского бизнеса.

"Строительство газопровода "Северный поток-2" близится к завершению, именно поэтому его противники активизировали попытки, направленные на срыв проекта. Включение санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 году – это наглый циничный акт вмешательства в дела европейского бизнеса", - сказал Лавров.

Министр также обратил внимание на то, что некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз руководству компаний-участниц строительства. Однако министр выразил уверенность в том, что "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря ни на что.

"Уверены, что, несмотря на осуществляемое давление, газопровод "Северный поток-2" будет достроен. В Европе осознают выгоду от создания дополнительного экспортного маршрута, хотя, к сожалению, есть и страны, готовые работать на заокеанских кураторов в ущерб собственной энергобезопасности и благополучия своих граждан", - отметил Лавров.

Диверсификация поставок

Сергей Лавров рассказал, что Россия продолжит работать над диверсификацией экспортных направлений поставок углеводородов.

"Россия будет и далее работать над диверсификацией экспортных направлений поставок углеводородов", - сказал министр, комментируя вопрос переориентации экспорта в свете американских санкций против газопровода "Северный поток-2", маршрут которого проходит от побережья России через Балтийское море до Германии.

При этом Лавров отметил, что европейский газовый рынок пока остается для России основным – ежегодный объем экспорта в этом направлении составляет около 200 миллиардов кубометров.

"Вместе с тем мы успешно расширяем энергетическое сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, где спрос на углеводородные ресурсы продолжает расти. В начале декабря введен в строй газопровод "Сила Сибири", который обеспечит устойчивые поставки газа в Китай в перспективе в объеме до 38 миллиардов кубических метров в год", - сказал Лавров.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что по плану строительство завершится в 2019 году.

Против реализации проекта выступает Киев из-за опасений потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также Соединенные Штаты, которые продвигают в Евросоюз свой СПГ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" абсолютно коммерческий и конкурентный, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

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