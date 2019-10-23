"Мертвые" фирмы: таможня Сочи выявила махинации со ввозом машин из Абхазии

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Сочинская таможня выявила махинации со ввозом автомобилей из Абхазии, в результате было возбуждено два уголовных дела и доначислены таможенные платежи на миллионы рублей, сообщили в пресс-службе таможни.
В этом году на основании информации оперативно-розыскного отдела таможни были проведены 13 проверок в отношении лиц, осуществивших ввоз транспортных средств из Абхазии в Россию.
В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, а также факты подделки документов.
"Установлено, что при оформлении временного ввоза данных транспортных средств проверяемыми лицами были представлены документы от имени юридического лица, зарегистрированного в Республике Абхазия, прекратившего свою деятельность. Таким образом, ввоз автомобилей был осуществлен по недействительным документам", - пояснили в пресс-службе таможни.
"По итогам проведения проверочных мероприятий доначислены таможенные платежи на сумму свыше 15 миллионов рублей, возбуждено два уголовных дела по статье 194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей)", - отметили в Сочинской таможне.
Кроме того, в ведомстве отметили, что в интернете были обнаружены "факты размещения массовых объявлений с предложениями, основанными на незаконных схемах ввоза автомобилей в Россию без уплаты таможенных пошлин".
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