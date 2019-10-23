"Мертвые" фирмы: таможня Сочи выявила махинации со ввозом машин из Абхазии

За использование фиктивных документов для таможенного оформления автомобилей предусмотрена уголовная ответственность от штрафа до лишения свободы до двух лет.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Сочинская таможня выявила махинации со ввозом автомобилей из Абхазии, в результате было возбуждено два уголовных дела и доначислены таможенные платежи на миллионы рублей, сообщили в пресс-службе таможни.

В этом году на основании информации оперативно-розыскного отдела таможни были проведены 13 проверок в отношении лиц, осуществивших ввоз транспортных средств из Абхазии в Россию.

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, а также факты подделки документов.

"Установлено, что при оформлении временного ввоза данных транспортных средств проверяемыми лицами были представлены документы от имени юридического лица, зарегистрированного в Республике Абхазия, прекратившего свою деятельность. Таким образом, ввоз автомобилей был осуществлен по недействительным документам", - пояснили в пресс-службе таможни.

В результате 13 транспортных средств были признаны ввезенными на таможенную территорию ЕАЭС незаконно.

"По итогам проведения проверочных мероприятий доначислены таможенные платежи на сумму свыше 15 миллионов рублей, возбуждено два уголовных дела по статье 194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей)", - отметили в Сочинской таможне.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в интернете были обнаружены "факты размещения массовых объявлений с предложениями, основанными на незаконных схемах ввоза автомобилей в Россию без уплаты таможенных пошлин".

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