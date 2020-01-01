Добрался до Европы: Болгария начала получать газ из "Турецкого потока"

Россия рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию, если получит соответствующие гарантии от Евросоюза.

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Болгария с 1 января начинает получать российский газ из "Турецкого потока", а не через Румынию, это сэкономит стране 81 миллион левов (примерно 41 миллион евро), сообщила болгарская газовая компания "Булгаргаз", передает РИА Новости.

В компании отметили, что 30 декабря 2019 года было подписано дополнительное соглашение с российской компанией "Газпром экспорт", которое с 1 января 2020 года меняет точку доставки российского природного газа на территорию Болгарии - вместо Негру-Водэ в Румынии это будет Странджа, газ будет поступать с территории Турции.

Достигнутые договоренности отвечают интересам "Булгаргаза" и потребителей природного газа в стране, отмечается в сообщении.

"Финансовые выгоды от изменения пункта доставки оцениваются примерно в 81 миллион левов. Эта экономия обусловлена ​​устранением затрат на доступ и транзит через территорию Румынии в размере около 76 миллионов левов, которые не будут оплачены компанией "Булгаргаз" и болгарским потребителем природного газа", - сообщила компания.

Помимо этого, дополнительная выгода составит 4,6 миллиона левов за счет более низких тарифов, объявленных оператором "Булгартрансгаз" на вход "Странджа" по сравнению с Негру-Водэ.

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