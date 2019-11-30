Укладка газопровода TANAP завершена: что это значит для России

Пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. Газ начнет поступать в Европу в начале 2020 года.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Церемония открытия окончательной фазы газопровода TANAP в провинции Эдирн пройдет в субботу. В мероприятии примут участие президенты Турции и Азейрбаджана, сообщает РИА Новости.

Характеристика TANAP

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году - и в страны Южной Европы.

Около 6 миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное – в Европу, куда газ поступит после завершения строительства TAP приблизительно в начале 2020 года. Акционерами TANAP являются: ЗАО "Южный газовый коридор" — 51 процент, SOCAR Turkey Enerji — семь процентов, Botas — 30 процентов, BP — 12 процентов.

Не конкурент России

Чтобы TANAP стал конкурентом "Газпрому", необходимо говорить о более-менее сравниваемых показателях. Но Европа, как ни стремится избавиться от зависимости от российского газа, не в состоянии этого сделать.

"Прежде всего, Германия и Италия, а также ряд других стран продолжают сотрудничать с "Газпромом" и даже увеличивают запросы на поставку газа из РФ", — сказал Памир.

По его словам, в прошлом году "Газпром" поставил в Европу более 200 миллиардов кубометров газа. Поэтому 20 миллиардов кубометров не имеют большого веса. Турция сегодня на 52 процента зависит от российских поставок газа. Эта цифра не слишком изменится, потому что Трансбалканский газопровод, проходящий через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию, дает 14 миллиардов кубометров газа. Теперь вместо него войдет в строй "Турецкий поток", рассчитанный на 16 миллиардов.

Американский вариант

Говоря об американском сжиженном газе, эксперт отметил, что стоимость его производства в США постепенно снижается благодаря продвинутым технологиям, но необходимо учитывать стоимость перевозки через океан. "Россия при любых условиях сможет конкурировать, даже если ей придется немного снизить цены на газ", — сказал собеседник агентства.

"Если мы хотим снизить зависимость от российских энергоносителей, нужно в принципе отходить от использования газа — переходить на другие виды энергии, брать энергоносители у разных поставщиков", — рассуждает он.

Перспективы рынка

Запасы России все еще номер один в мире, поэтому уменьшить зависимость от нее не так просто. К тому же Турция приобретает у России не только газ, но и нефть, нефтепродукты и уголь. Кроме того в Турции строится АЭС "Аккую" по проекту "Росатома". В связи с этим речь о снижении зависимости от российских поставках не идет.

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