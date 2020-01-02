Турция отправит войска в Ливию

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную помощь у Турции на фоне наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром на ливийскую столицу.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Турецкий парламент большинством голосов принял в четверг законопроект, который позволяет отправлять военных в Ливию, об этом сообщает Sputnik Турция.

За законопроект проголосовали депутаты от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения. Против выступили депутаты от оппозиционных Народно-республиканской и Хорошей партий, Партии счастья (Saadet) и прокурдской Партии демократии народов.

За проголосовали 325 депутатов, 184 – против.

Правительство национального согласия Ливии попросило у Турции о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления Ливийской национальной армии.

Возглавляющий Ливийскую национальную армию маршал Халиф Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы признанного международным сообществом ПНС во главе с Файезом Сарраджем.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.

Парламент Турции в октябре 2014 года дал разрешение на использование национальных вооруженных сил в Ираке и Сирии. Мандат действовал в течение одного года, после чего решениями парламента в 2015-2019 годах продлевался еще на год.

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