Патрули подрыва: Иран отреагировал на идею США о коалиции в Персидском заливе

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над коалицией для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива - Персидский и Оманский.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что создание международной коалиции по защите Персидского залива подорвет безопасность региона, передает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства страны.

"Нет необходимости в создании коалиции по обеспечению безопасности региона. Те, кто стремятся к (образованию) коалиции, выходя за пределы своего региона, не приносят ничего, кроме усиления незащищенности региона", - сказал Джахангири.

Иран всегда гарантировал безопасность региона и Персидского залива, подчеркнул первый вице-президент Ирана.

Ранее издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.

Данфорд тогда сказал, что сейчас "они в контакте с несколькими странами, чтобы посмотреть, смогут ли они создать коалицию, которая обеспечит свободу навигации в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах". Позже помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер подчеркнула, что коалиция создается не для военной борьбы с Ираном, а для обеспечения безопасности транспортного судоходства, в первую очередь путем усиления разведки и наблюдения в регионе.

Война танкеров

Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить танкер.

Примерно через неделю СМИ сообщили, что пять малых кораблей, предположительно, иранских, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Но сопровождавший судно фрегат HMS Montrose сделал кораблям устное предупреждение, и те пропустили танкер.

Власти Ирана отрицают, что пытались помешать проходу британского судна. Тем не менее Великобритания заявила, что обсуждает с США возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.

В пятницу 19 июля иранский Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер из-за нарушения международных норм.

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