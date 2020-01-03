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Ученые из России смогут увеличить срок хранения еды без вреда здоровью

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Абхазия
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Полезный консервант научились производить из отходов, которые раньше выбрасывали. Продукт должен заменить современные вредные сорбаты и бензоаты в нашей пище.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Российские ученые из Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) разработали уникальную натуральную добавку, которая позволит продлить срок хранения пищи и при этом укрепить иммунную систему человека, пишет "Российская газета".

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"Это будет абсолютно натуральный, безвредный консервант, без всякой химии. <…> Если сравнивать его с синтетическим аналогами, которые используют сегодня в пищевой промышленности, то он сможет увеличить сроки хранения продуктов без потери качества", — рассказал заместитель директора по науке Бийского технологического института АлтГТУ Владимир Хмелев.

Для создания консерванта бийские ученые утилизировали облепиховый шрот, остающийся после выжимки сока и мякоти из этой ягоды. Исследователи ускорили ферментами реакции в живых клетках и получили полифенолы – мощные антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет организма.

Кроме того, эти вещества не дают вредным бактериям и микроорганизмам развиваться в продукта, создавая своеобразный антимикробный щит, добавляют участники проекта.

Издание отмечает, что над решением задачи создания полезных консервантов бьются ученые во всем мире, и в США, и в Индии, однако готового продукта пока никто не предложил.

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