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Названы наименее вредные сладости для детей

© Sputnik / Олег Ласточкин
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Sputnik Абхазия
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Диетологи не советуют перекармливать детей шоколадом и сладостями, и Новый год не должен быть исключением для этого.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Накануне одного из самых любимых детских праздников врачи-диетологи дали несколько важных советов родителям по вопросу правильного питания. По словам специалистов, наименее вредными сладостями являются зефир, пастила и мармелад, сообщает РИА Новости.

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© Sputnik Томас Тхайцук
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"Все пищевые привычки и зависимости формируются в раннем возрасте, необходимо прививать только полезные.Так что стоит ограничить сладости до одной-двух конфет и квадратика шоколада в день или дать ребенку один капкейк (кекс, кусочек торта) в качестве новогоднего десерта", – советуют диетологи.

Очень полезны для детей сухофрукты. А шоколад желательно давать детям только в первую половину дня.

Специалисты по питанию не рекомендуют давать сладости детям от года до четырех лет. Объясняется это тем, что все углеводы малыши получают из каш.

"Большое количество сахара снижает иммунитет, а вкусовые добавки могут вызвать аллергию", — предупреждают диетологи.

Также врачи отметили важность прогулок на свежем воздухе. Длительность такой прогулки может составлять от 40 минут до двух часов. Зимой рекомендуется гулять при температуре до минус 15 градусов. Зимние прогулки укрепляют иммунитет, улучшают микроциркуляцию, закаляют организм. Причем взрослые дети могут гулять по три часа в день — утром и вечером.

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