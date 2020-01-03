"Авантюрная реальность": МИД России прокомментировал убийство Сулеймани

Во внешнеполитическом ведомстве России считают, что это событие может иметь тяжелые последствия для стабильности всего региона.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. В МИД России прокомментировали убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани. Российские дипломаты назвали это событие "авантюрным шагом", который приведет к росту напряженности во всем регионе, сообщает РИА Новости.

Дипломаты также заметили, что убитый генерал преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана, и выразили соболезнования иранскому народу.

Подчеркивается, что убийство Сулеймани не поможет разрешить сложнейшие проблемы, которые накопились на Ближнем Востоке. Наоборот, оно станет причиной эскалации напряженности. В комментарии подчеркивается, что убийство официального лица одного государство членами другого свидетельствует о том, что "мир столкнулся с новой реальностью".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что за осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН с проектом заявления председателя. Вашингтон в СБ не обращался. Это значит, что мировая реакция Вашингтон не интересовала. Интересовало изменение расклада в регионе.

Ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана:

"Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценивает воздушный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, как акт агрессии против его страны", — процитировала Захарова заявление главы правительства Ирака.

По словам представителя МИД России, агрессия США ни к чему, кроме эскалации напряженности в регионе, не приведет. А это непременно ударит по миллионам людей.

Иранского генерала убили вечером второго января во время ракетного удара по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. Вместе с ним погибли еще десять человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту Багдада санкционировал президент США Дональд Трамп. Умершего Сулеймани считали причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Ираке.

Гибель Сулеймани может повлиять на целый ряд драматических процессов, идущих в регионе и вокруг него.

Отношения США и Ирана ухудшались на протяжении всего 2019 года, после того как администрация Трампа объявила о выходе из "ядерной сделки" с Тегераном и возобновлении санкций.

Летом прошлого года это привело к танкерной войне и чуть не закончилось полноценным вооруженным конфликтом после того, как иранские ВВС сбили американский беспилотник — тогда Трамп отменил ответный удар в последний момент.

Менее чем через два месяца с поста советника по нацбезопасности президента США был уволен Джон Болтон, считавшийся сторонником самой жесткой линии в отношении Ирана.

Однако в конце года напряженность между двумя странами снова выросла.

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