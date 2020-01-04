Результат ликвидации Сулеймани: обрушен сайт призывной службы США

Сайт призывной службы США оказался недоступен на фоне спекуляций в Интернете о возможности начала Третьей мировой войны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. В США рухнул сайт призывной службы (Selective Service System), причиной стали спекуляции в интернете о возможности третьей мировой войны, распространяющиеся в интернете, сообщает РИА Новости.

"Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Как таковой призыв в американской армии не используется с 1973 года, но по решению конгресса и президента некоторые категории граждан могут быть призваны в армию. Очевидно, они и обрушили сайт, пытаясь выяснить, нужно ли начинать готовиться к чему-то страшному.

Истерию вокруг темы "третьей мировой" спровоцировала гибель иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Уничтожив высокопоставленного иранского военачальника, Вашингтон фактически объявил войну Тегерану. Об этом заявил постоянный представитель Ирана в ООН. В своем письме генеральному секретарю организации дипломат подчеркнул, что его страна оставляет за собой право на самооборону.

При этом Дональд Трамп заявил, что санкционировал спецоперацию, чтобы остановить войну.

Ярче всего итоги этой мирной инициативы американского президента через сутки после атаки подвел Twitter: хештег #WWIII, то есть "третья мировая война", стал там одним из самых популярных.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в районе Багдада в пятницу в результате американского ракетного удара. Президент США Дональд Трамп заявил о "попытке остановить войну" таким образом, однако в Иране эти действия и расценили как развязывание войны, пообещав отомстить.

Российский МИД назвал действия США "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе. Убийство Сулеймани также осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре.

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