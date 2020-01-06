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Названы победители премии "Золотой глобус" - 2019

© REUTERS / Mike Blake
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Sputnik Абхазия
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Награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) "Золотой глобус" за достижения на кино- и телеэкране вручили в воскресенье 5 января в Калифорнии.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. В Лос-Анджелесе вручили награды Ассоциации иностранной прессы Голливуда, церемонию транслировал телеканал NBC.

"Лучшей драмой" был признан фильм "1917" британского режиссера Сэма Мендеса. Историческая драма рассказывает о событиях Первой мировой войны. За эту номинацию боролись также семейная драма "Брачная история" Ноа Баумбаха, "Два папы" Фернанду Мейреллиша, "Джокер" Тодда Филлипса и "Ирландец" Мартина Скорсезе.

Лучшим режиссером признан Сэм Мендес.

  • Лучшим фильмом в жанре комедия/мюзикл признана картина Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", за которую Тарантино также получил награду в номинации "Лучший сценарий фильма".
  • Лучший драматический сериал - "Наследники".
  • Лучший анимационный фильм - "Потерянное звено".
  • Лучший телесериал в жанре комедия/мюзикл - "Дрянь".
  • Лучший мини-сериал - "Чернобыль".
  • "Паразиты" признан лучшим фильмом на иностранном языке.

В категории "Лучший актер" победил Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер". А Рене Зеллвегер стала получила награду в номинации "Лучшая актриса в драме" за роль в "Джуди".

  • Лучший актер второго плана - Брэд Питт за "Однажды... в Голливуде".
  • Лучшая актриса второго плана - Лора Дерн за "Брачная история".
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/телефильме - Патрисия Аркетт за "Притворство".
  • Лучший актер фильма в жанре комедия/мюзикл - Тэрон Эджертон за "Рокетмен".
  • Лучшая актриса фильма в жанре комедия/мюзикл - Аквафина за "Прощание".
  • Лучший актер драматического сериала - Брайан Кокс за "Наследники".
  • Лучшая актриса драматического сериала - Оливия Колман за "Корона".
  • Лучшая актриса мини-сериала/телефильма - Мишель Уильямс за "Фосси/Вердон"
  • Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме - Стеллан Скарсгард за "Чернобыль".
  • Лучший актер комедийного или музыкального телесериала - Рами Юссеф за "Рами".
  • Лучшая актриса комедийного или музыкального телесериала - Фиби Уоллер-Бридж за "Дрянь".
  • Лучший актер мини-сериала/телефильма - Рассел Кроу за "Самый громкий голос".

Музыкальное признание осталось за песней "I'm Gonna Love Me Again" в байопике о жизни Элтона Джона "Рокетмен". А лучшей музыкой к фильму признаны композиции Хильдуры Гуднадоттиры в "Джокере".

Семьдесят седьмая церемония вручения "Золотого глобуса" традиционно состоялась в отеле Беверли Хилтон, где, в отличие от более чопорной церемонии вручения награды киноакадемии США "Оскар", гости сидят за накрытыми столами, поднимая за победителей и проигравших бокалы шампанского. В пятый раз церемонию вел британский комик Рикки Джервейс, который сам за свою карьеру трижды был удостоен "Золотого глобуса".



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