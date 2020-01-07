Молятся о дожде: абхазка из Австралии рассказала о страшных лесных пожарах

СУХУМ, 7 янв – Sputnik. Жительница австралийского штата Квинсленд Хатуна Бения в интервью Sputnik Абхазия рассказала о лесных пожарах и их последствиях для австралийцев.
"Мы живем в штате Квинсленд, который расположен в северо-восточной части Австралии. Пожары начались около шести месяцев назад, возгорания были и в нашем районе, но они не были столь масштабными, очаги быстро потушили. В Австралии сейчас лето, очень жарко", - сказала она.
Лесные пожары в Австралии происходят очень часто, практически ежегодно, но в некоторых местах, охваченных сейчас огнем, осадков не было несколько лет, по словам нашей соотечественницы.
Она отметила, что огонь становится причиной гибели не только простых жителей Австралии, существенные потери несут и спасатели.
"На тушение пожаров в Австралию в частности прибывают военнослужащие из Новой Зеландии. Несмотря на то, что пожары в стране дело обычное, в этом году они достигли угрожающих размеров", - подчеркнула она.
Бения рассказала, что синоптики прогнозируют дождь, однако, чтобы лесные пожары в Австралии прекратились необходимо, чтобы дождь шел на протяжении нескольких дней. Она также заметила, что от крупных городов огонь далек, от него страдают в основном сельские жители.
A reminder that an entire country is on fire. #Australia #AustraliaOnFire pic.twitter.com/d2tUKnzHZC— Robert De Niro (@RobertDeNiroUS) January 7, 2020
Утром 7 января зарубежные СМИ, в частности ABC News, сообщали, что в ряде пострадавших от пожаров районов Австралии начался долгожданный дождь. Однако власти напоминают, что по прогнозам дождь непродолжительный, а в пятницу снова ожидаются высокие температуры, и пожары могут разгореться с новой силой.
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В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни более 20 человек, уничтожил почти две тысячи домов, по некоторым оценкам, погибли восемь тысяч коал и сотни тысяч других животных. Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что в ближайшие два года на восстановление будут выделены два миллиарда долларов.
В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.
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Для борьбы с пожарами австралийские власти призвали три тысячи военнослужащих-резервистов, когда в одном из пригородов Сиднея температура поднялась почти до 50 градусов по Цельсию. В страну прибыли 100 военнослужащих из США.
Смог от пожаров охватил Сидней, Мельбрун и даже части Новой Зеландии. По данным некоторых специалистов, только в одном штате Австралии Новый Южный Уэльс от пожаров могло погибнуть до 480 миллионов животных.
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Люди, животные бегут от пожаров, из своих домов и мест обитания, все это происходит на затуманенном огненно-оранжевом фоне дымного неба.
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