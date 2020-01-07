Путин встретился с Асадом в Дамаске

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
"В командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад", - сообщил Песков, подчеркнув, что главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.
Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.
По словам Пескова, Владимир Путин подчеркнул, что пройдено "огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны".
"Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни", - уточнил Песков.
В свою очередь, глава Сирии Башар Асад поблагодарил своего российского коллегу за визит и выразил признательность за "помощь России и российским военным в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии".
Далее в программе пребывания Путина в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов, добавил Песков.
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