Путин встретился с Асадом в Дамаске

Российский лидер прибыл в Дамаск во вторник 7 января, из аэропорта он направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"В командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад", - сообщил Песков, подчеркнув, что главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.

По словам Пескова, Владимир Путин подчеркнул, что пройдено "огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны".

"Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни", - уточнил Песков.

В свою очередь, глава Сирии Башар Асад поблагодарил своего российского коллегу за визит и выразил признательность за "помощь России и российским военным в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии".

Далее в программе пребывания Путина в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов, добавил Песков.

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