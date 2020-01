Выставка электроники: как работают самые интересные гаджеты будущего

Такси-вертолет на электрической тяге создают Uber и Hyundai. Планируется, что аппарат сможет перевозить до четырех пассажиров и разгоняться до 320 километров в час. Сначала управлять таким такси будет пилот, но в будущем предусмотрена автономная работа.

Uber and Hyundai have teamed up to develop electric air taxis, joining the race to make small self-flying cars to ease urban congestion. #CES2020 https://t.co/yTTudHqUTn pic.twitter.com/aTC469zroc