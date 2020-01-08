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Выставка электроники: как работают самые интересные гаджеты будущего

© AFP 2019 / DAVID MCNEW
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Sputnik Абхазия
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Consumer Electronics Show — это ежегодная выставка, которая традиционно проводится в Лас-Вегасе с 1967 года. На эту выставку производители пользовательской электроники едут со всего мира, "себя показать" и "на других посмотреть".

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Изначально на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show до 1990 года показывали в основном видеомагнитофоны, оптические диски, видеокамеры и звуковые карты, но со временем арсенал технических новшеств ощутимо вырос. Теперь на самой передовой выставке для любителей технических приспособлений показывают все, от смартфонов до телевизоров.

Первый электромобиль от Sony

В автомобиле 33 датчика, система звука 360 Reality Audio и широкоформатный экран салоне. На презентации концепцию разработки назвали "безопасным коконом" и заверили, что Vision-S может сам рулить, тормозить и разгоняться за 4,8 секунды до 100 километров в час. От водителя требуется только следить за правильной работой всех систем.

Такси-вертолет

После завершения разработки Hyundai будет производить летающие такси, а Uber займется арендой и предоставлением услуг по перевозке пассажиров. Старт коммерческой эксплуатации наметили на 2023 год.

Вертикальные телевизоры

Новую модель назвали Sero, что переводится с корейского языка как "вертикальный". Диагональ поворотного экрана составляет 43 дюйма при разрешении 4K. QLED-матрица обеспечивает прекрасную "картинку", а благодаря поддержке стриминга можно смотреть ролики с мобильных устройств.

Зеленая ферма прямо в холодильнике

Column Garden внешне представляет собой обычный холодильник, но только в два раза шире. В отсеках всегда поддерживается необходимая температура, влажность и уровень освещения для выращивания на полках зелени и овощей. Управлять таким устройством можно будет даже со смартфона.

Первый складной ноутбук

В качестве операционной системы в ноутбуке установлена специальная версия Windows 10 Pro. Эту версию создали специально для складной конструкции. Единственное, что может напугать потенциального покупателя это ценник новинки. Lenovo оценила свою разработку в 2499 долларов (около 155 тысяч рублей).

Дроид — доставщик

В качестве основы для создания автономного грузовика взяли гибридный электромобиль Valeo 48V. К нему добавили хороший багажник и превратив автомобиль в фургон авторы заявили, что намерены использовать его для доставки продуктов. Управляется дроид при помощи технологии лазерной визуализации: он создает точные снимки окружающего пространства, тем самым соблюдает правила движения на дорогах. Максимальная скорость, которую способен развивать дроид — 100 километров в час.

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Теги:
Sony Corporation, Samsung Group, Lenovo Group


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