Выставка электроники: как работают самые интересные гаджеты будущего

Consumer Electronics Show — это ежегодная выставка, которая традиционно проводится в Лас-Вегасе с 1967 года. На эту выставку производители пользовательской электроники едут со всего мира, "себя показать" и "на других посмотреть".

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Изначально на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show до 1990 года показывали в основном видеомагнитофоны, оптические диски, видеокамеры и звуковые карты, но со временем арсенал технических новшеств ощутимо вырос. Теперь на самой передовой выставке для любителей технических приспособлений показывают все, от смартфонов до телевизоров.

Первый электромобиль от Sony

Сотрудники Sony представили в Лас-Вегасе концепт своего первого электрокара Vision-S. Над созданием этого чуда трудились специалисты таких компаний, как Bosch, Continental, NVIDIA и Qualcomm. Sony surprises with an electric concept car called the Vision S at #CES 2020 pic.twitter.com/T2oeZ90dsy — Ranjan K Sahoo 🎯 (@Ooranjan) 7 января 2020 г.

В автомобиле 33 датчика, система звука 360 Reality Audio и широкоформатный экран салоне. На презентации концепцию разработки назвали "безопасным коконом" и заверили, что Vision-S может сам рулить, тормозить и разгоняться за 4,8 секунды до 100 километров в час. От водителя требуется только следить за правильной работой всех систем.

Такси-вертолет

Такси-вертолет на электрической тяге создают Uber и Hyundai. Планируется, что аппарат сможет перевозить до четырех пассажиров и разгоняться до 320 километров в час. Сначала управлять таким такси будет пилот, но в будущем предусмотрена автономная работа. Uber and Hyundai have teamed up to develop electric air taxis, joining the race to make small self-flying cars to ease urban congestion. #CES2020 https://t.co/yTTudHqUTn pic.twitter.com/aTC469zroc — Reuters (@Reuters) 7 января 2020 г.

После завершения разработки Hyundai будет производить летающие такси, а Uber займется арендой и предоставлением услуг по перевозке пассажиров. Старт коммерческой эксплуатации наметили на 2023 год.

Вертикальные телевизоры

Следующая разработка от Samsung понравится тем, кто предпочитает смотреть видео на смартфоне вертикально. Компанией был создан телевизор с экраном, который можно поворачивать на 360 градусов. Social media killed the video stars#CES2020 pic.twitter.com/2qdT7C8h3H — Giovanni Cunico (@gcunico) 7 января 2020 г.

Новую модель назвали Sero, что переводится с корейского языка как "вертикальный". Диагональ поворотного экрана составляет 43 дюйма при разрешении 4K. QLED-матрица обеспечивает прекрасную "картинку", а благодаря поддержке стриминга можно смотреть ролики с мобильных устройств.

Зеленая ферма прямо в холодильнике

Скоро устроить миниатюрную ферму прямо на кухне можно благодаря оборудованию LG. #CES2020

LG made a refrigerator that lets you grow your own herbs #CES2020 pic.twitter.com/i3rhhYyuqP — Ranjan K Sahoo 🎯 (@Ooranjan) 7 января 2020 г.

Column Garden внешне представляет собой обычный холодильник, но только в два раза шире. В отсеках всегда поддерживается необходимая температура, влажность и уровень освещения для выращивания на полках зелени и овощей. Управлять таким устройством можно будет даже со смартфона.

Первый складной ноутбук

Китайская компания Lenovo представила целый ноутбук, чей дисплей сгибается пополам. Сам экран представлен в классическом виде 4:3 и разрешение 2048×1536. Lenovo #ThinkPadX1FOLD with folding13.3-inch foldable OLED display announced at #CES2020. https://t.co/rUyoBGAP7e pic.twitter.com/6YH8ypxDV6 — ohmyfind (@ohmyfind) 7 января 2020 г.

В качестве операционной системы в ноутбуке установлена специальная версия Windows 10 Pro. Эту версию создали специально для складной конструкции. Единственное, что может напугать потенциального покупателя это ценник новинки. Lenovo оценила свою разработку в 2499 долларов (около 155 тысяч рублей).

Дроид — доставщик

Использование дронов для доставки товаров — это уже неактуально. Будущее за дроидами — автоматическими грузовиками с электрическим двигателем. Необычную новинку представил французский концерн Valeo. Специалисты разработали ее вместе с сотрудниками Университета Гунма. French car-parts company Valeo unveiled its first autonomous electric delivery droid at #CES2020 pic.twitter.com/SUP5jwPy3A — Reuters Business (@ReutersBiz) 7 января 2020 г.

В качестве основы для создания автономного грузовика взяли гибридный электромобиль Valeo 48V. К нему добавили хороший багажник и превратив автомобиль в фургон авторы заявили, что намерены использовать его для доставки продуктов. Управляется дроид при помощи технологии лазерной визуализации: он создает точные снимки окружающего пространства, тем самым соблюдает правила движения на дорогах. Максимальная скорость, которую способен развивать дроид — 100 километров в час.

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