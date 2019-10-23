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Датчик свежести и робот-корзина: кто будет помогать людям ходить по магазинам

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Sputnik Абхазия

На международном форуме "Открытые инновации – 2019" в Сколково показали изобретения, которые призваны автоматизировать работу магазинов и облегчить процесс совершения покупок.

Вместо людей ходить за покупками будут роботы. В российском инновационном центре "Сколково" показали два новых изобретения, которые помогут автоматизировать работу магазинов.

Специальный датчик проверит свежесть продуктов и поможет вывести на чистую воду недобросовестных продавцов.

А робот-корзина самостоятельно отсканирует и пробьет товары. А значит, очереди в кассу навсегда уйдут в прошлое.

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