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Microsoft прекратила поддержку Windows 7

© Sputnik / Вера Голосова
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Sputnik Абхазия
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Windows 7 была выпущена в октябре 2009 года и до сих пор Microsoft не прекращала выпускать для нее обновления.

СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Корпорация Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 с 14 января 2020 года, об этом сообщили на сайте компании. 

© Sputnik / Вера Голосова
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Для "семерки" перестанут выпускать обновления, и это может повлечь угрозы кибербезопасности, отметили в Microsoft. 

В компании рассказали, что десять лет назад, когда создавалась Windows 7, киберугрозы были другими. Новые виды кибератак – повод пересмотреть операционную систему. 

Пользователям также порекомендовали также обновить устройства, если они не соответствуют современным требованиям.

Теперь корпорация намерена сосредоточится на развитии Windows 10. Специалисты направят основные силы на доработку и актуализацию операционной системы. Главным принципом новой ОС будет защита кибербезопасности и необходимость противостоять новым типам угроз.

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре 2019 года доля Windows 7 среди всех операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России – 32,24%. При этом доля "десятки" составляла 65,4% и 56,92% соответственно.

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