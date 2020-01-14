Ученые разделили людей на группы по типу старения

В крови человека оказалось сотни веществ, скопление которых может меняться с возрастом, следуя конкретным закономерностям.

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Ученые из США выяснили, что в организме человека можно выделить маркеры биологического возраста и разделить их на четыре группы, исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Ученые подразделили маркеры на следующие группы:

связанные с иммунитетом,

обменом веществ,

дисфункцией почек,

дисфункцией печени.

Группа исследователей работала со 106 здоровыми людьми и людьми с преддиабетом в возрасте 29-75 лет. Каждый из них в течение четырех лет сдавал анализы крови, а ученые на основе результатов пытались выявить биомаркеры, которые были бы связаны с персональными возрастными изменениями человека, особенностями того или иного возраста у разных людей и отличиями между здоровым обменом веществ и предиабетом.

Испытуемых в каждой категории оценивали по количеству морщин на коже, по количеству отдельных веществ в крови, по кишечной микробиоте, и по степени скрученности ДНК в клетках.

Тем не менее ни один маркер не оказался в итоге универсальным. Ученые объясняют это тем, что либо универсального маркера старения еще не нашли, либо биологическое старение нужно расценивать как совокупность нескольких параметров. Возможным остается также и вариант, что универсального маркера нет, и каждый человек стареет по-своему.

В итоге ученые пришли к выводу, что старение человека определяется не столько внешними, сколько внутренними факторами - генетическими, или медицинским анамнезом.

Дальнейшая работа над разделением людей по типам старения поможет лучше прогнозировать ухудшение их здоровья или подбирать лечение от старости, которое тоже может оказаться для каждого пациента своим.

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