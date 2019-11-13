Ученые назвали симптомы "старения", которые указывают на рак мозга

Специалисты призывают обращаться к медицинской помощи при появлении первых тревожных симптомов, которые могут говорить о начали смертельной болезни.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Ученые из Британии рассказали, что проблемы с памятью и ухудшение зрения могут быть симптомами опухоли мозга. Об этом сообщается на сайте "Аргументы и факты".

Исследование показало, что на начальных стадиях онкологических заболеваний головного мозга пациенты испытывали проблемы с памятью, нарушением речи, неустойчивостью при ходьбе, а также ухудшение зрения. Эти "тревожные звоночки" люди списывали на усталость и возрастные изменения.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали по заказу Фонда перспективных исследований новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями.

Новый метод заключается в "перепрограммировании" лимфоцитов конкретного пациента для оперативной выработки иммунного ответа организма.

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