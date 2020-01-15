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Свадьба Принца Гарри и Меган Марк

Меган Маркл отказалась участвовать в переговорах с Елизаветой II

© AFP 2019 /
В мире
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200115/1029239587/Megan-Markl-otkazalas-uchastvovat-v-peregovorakh-s-Elizavetoy-II.html

Колорева Великобритании Елизавета II собрала в понедельник в Сандрингемском дворце представителей семьи Виндзоров, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и его супруги.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась участвовать в переговорах с королевой Елизаветой II, пишет Evening Standart.

Издание отмечает, что изначально предполагалось, что Меган Маркл, которая в тот момент была в Канаде, по телефону примет участие в переговорах с представителями семьи Виндзоров, чтобы обсудить дальнейшую судьбу молодой четы.

"В итоге чета Сассекских решила, что не было необходимости участия герцогини", — сообщил собеседник газеты.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили, что хотят начать зарабатывать самостоятельно и отказаться от финансовых привилегий королевской семьи. Они решили больше времени проводить в Северной Америке. Изначально родственники не согласились с таким решением.

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