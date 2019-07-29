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Как в сказке: королевские свадьбы Виндзоров

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  • Королевские свадьбы
  • Свадьба Принцесы Дианы и принца Чарльза
  • Свадьба Принцесы Дианы и принца Чарльза
  • Свадьба Принцесы Дианы и принца Чарльза
  • Свадьба Принца Гарри и Меган Марк
  • Свадьба Принца Гарри и Меган Марк
  • Свадьба Принца Гарри и Меган Марк
  • Свадьба Принца Гарри и Меган Марк
  • Свадьба принца Уильяма
© AFP 2019 / BEN STANSALL
На королевских свадьбах в Великобритании первый поцелуй молодоженов происходит в публичном месте сразу после венчания.

Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы состоялась 29 июля 1981 года. В честь 38-летней годовщины этого события Sputnik подготовил подборку фото свадеб королевской семьи.

Венчание принца Чарльза и принцессы Дианы, которое состоялось в соборе Святого Павла, все еще считается эталоном для всех королевских свадеб. Чтобы лично поприветствовать  молодоженов, на улицы Лондона вышли больше 600 000 человек. На самой церемонии присутствовало 3500 человек, а за трансляцией следили 750 миллионов зрителей.

Принцесса Диана
© AFP 2019 / PATRICK RIVIERE
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Главной интригой дня было свадебное платье принцессы. Его автором стала супружеская пара дизайнеров Дэвид и Элизабет Эммануэль. Наряд отшивали на шести фабриках, а затем собирали воедино в ателье. Изюминкой платья стал огромный шлейф – самый длинный в королевской истории.

Кольцо принцессы Дианы не было изготовлено на заказ, невеста выбрала его из каталога Garrard jewelry collection. Сегодня драгоценность принадлежит герцогине Кейт Кембриджской, которой принц Уильям сделал предложение в 2010 году.

Чарльз и Диана прожили вместе пятьнадцать лет, после чего объявили о разводе. Супруги подписали соглашение о конфиденциальности, которое запрещало им обсуждать детали развода или их супружеской жизни.

Спустя 30 лет после свадьбы родителей в Виндзорском замке бракосочетался уже их старший сын, принц Уильям. Кружевное платье невесты, Кейт Мидлтон, было сшито Домом моды Alexander McQueen. На голове у Кейт красовалась тиара Cartier, а макияж новоиспеченная принцесса решила сделать самостоятельно.

В 2018 году в брак вступил в второй внук королевы Елизаветы II – Гарри. Его отношения с американской актрисой Меган Маркл были особенно обсуждаемыми в британском обществе. Многие не верили, что дело дойдет до свадьбы, но она состоялась 19 мая 2018 года.

Под венец Меган вышла в лаконичном белом атласном платье от Givenchy с открытыми плечами. Кольцо Меган сделано с использованием двух бриллиантов, которые принадлежали принцессе Диане.

Самой запоминающейся фразой всего торжества стала цитата принца Гарри. Когда принц увидел свою невесту у алтаря, он не смог сдержать эмоций: "Ты потрясающе выглядишь! Я такой счастливчик!", - сказал Гарри.

Цветы для букета выбирал сам принц, в состав вошли и любимые цветы принцессы Дианы - незабудки.

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