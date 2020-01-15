Маткапитал с 2020 года будут выдавать уже при рождении первенца

Материнский капитал на второго ребенка будет увеличен на 150 тысяч рублей, размер маткапитала для семей с двумя детьми превысит 616 тысяч и будет индексироваться.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил продлить программу материнского капитала до 2026 года. Он заявил, что маткапитал с января 2020 года будут выдавать уже при рождении первенца.

Маткапитал на второго ребенка будет увеличен на 150 тысяч рублей, общий размер маткапитала для семей с двумя детьми превысит 616 тысяч и будет индексироваться.

Для семей с тремя детьми государство будет гасить ипотечный кредит на сумму 450 тысяч рублей, сообщил президент России. Размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. В 2020 году он вырастет до 466 тысяч, в 2021 году — до 489 тысяч рублей.

"Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Много это или мало? Для нашей страны мало. Да, это примерно то же самое, что во многих европейских странах, но для нашей страны мало. Для сравнения - 1,3 было в 1943 году во время Великой Отечественной войны, правда, еще хуже было в 90-х годах, в 99-м, например, 1,16 всего - хуже, чем во время Великой Отечественной войны. Семьи с двумя детьми тогда были редкостью, а то и вовсе люди вынуждены были откладывать рождение ребенка. Повторю, существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Господдержку семьям при рождении или усыновлении второго и третьего ребенка власти России начали оказывать с января 2007 года, программа была рассчитана до конца 2021 года и теперь продлена еще на пять лет.

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