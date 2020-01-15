Правительство России ушло в отставку

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Правительство России в полном составе уходит в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента РФ, Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты, - а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, - они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство России, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку", - сказал Медведев на встрече с Путиным.

Владимир Путин поблагодарил правительство Медведева за работу и попросил исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового Кабмина.

Выступая в среду перед членами Федерального собрания Владимир Путин отметил, что парламент должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства, и призвал доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры премьер-министра.

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