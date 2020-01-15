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Путин рассказал, какую должность предложит Медведеву после отставки

© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Глава государства предложил объявившему об отставке премьеру сконцентрироваться на вопросах обороноспособности и безопасности.

СУХУМ, 15 янв – Sputnik. В России появится должность заместителя председателя Совета безопасности, сообщил президент Владимир Путин. Занять ее будет предложено Дмитрию Медведеву, который сообщил сегодня об отставке с поста главы правительства.

"Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок. Президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок - это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее (...) Я считаю возможным и просил его (Дмитрия Медведева - ред.) об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю в ближайшее время - введут должность заместителя председателя Совета безопасности, а председателем Совета безопасности, как известно, является президент", - сказал Путин, слова которого приводит агентство РИА Новости.

Ранее сегодня Дмитрий Медведев объявил, что правительство России в полном составе уходит в отставку. Это произошло сразу после оглашения послания президента Федеральному собранию. В нем глава государства отметил, что парламент должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства, и призвал доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры премьер-министра.

Правительство Медведева будет исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового Кабинета министров.

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Теги:
Дмитрий Медведев, Владимир Путин


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