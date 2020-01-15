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Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра России

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Sputnik Абхазия
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Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним, сообщила пресс-служба Кремля.

СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним, сообщила пресс-служба Кремля.

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Путин рассказал, какую должность предложит Медведеву после отставки

Ранее сегодня Дмитрий Медведев объявил, что правительство России в полном составе уходит в отставку. Это произошло сразу после оглашения послания президента Федеральному собранию. В нем глава государства отметил, что парламент должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства, и призвал доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры премьер-министра.

Позже стало известно, что в России появится должность заместителя председателя Совета безопасности, сообщил президент Владимир Путин. Занять ее будет предложено Дмитрию Медведеву, который сообщил сегодня об отставке с поста главы правительства.

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