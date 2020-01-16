Глава Sputnik Эстония о давлении властей на агентство: проявление цензуры

Редакция МИА "Россия сегодня" ранее призвала все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии, обращаясь, в частности, к ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Глава Sputnik Эстония Елена Черышева заявила, что давление властей страны на журналистов агентства можно считать цензурой, передает РИА Новости.

Черышева приняла участие в дискуссионной телепередаче "Кто кого?" на эстонском канале ETV+, в которой обсуждалась ситуация вокруг Sputnik Эстония.

"Политические и экономические санкции, направленные против журналистов, есть цензура. Цензура в Эстонии запрещена. Sputnik Эстония — это СМИ, входящее в федеральное российское международное информационное агентство "Россия сегодня", которое не находится ни под какими санкциями", - пояснила Черышева.

Кроме того, Черышева ответила на утверждения оппонентов о том, что Евросоюз 17 марта 2014 года ввел санкции против физических и юридических лиц в связи с событиями на Украине, в том числе против генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева, который "контролирует" агентство.

"МИА "Россия сегодня" неподконтрольно Дмитрию Константиновичу Киселеву, там нет его активов. Дмитрий Константинович Киселев - такое же наемное лицо, как и я, только с более высокой зарплатой, на более высокой должности. МИА "Россия сегодня" является федеральным российским СМИ, унитарным предприятием", - сказала Черышева.

Глава Sputnik Эстония обратила внимание на то, что в письме, которое она получила от эстонской полиции безопасности, значится, что МИА "Россия сегодня" подконтрольно Дмитрию Киселеву, "потому что он ставит подписи".

"Я вам заявляю официально как руководитель представительства, через руки которого проходят множество документов. Подписей Дмитрия Константиновича Киселева я не видела ни на одном финансовом документе. Я их вижу два раза в год на поздравительных открытках "С Новым годом" и "Международным женским днем", - подчеркнула Черышева.

В конце передачи ведущий подвел итоги телефонного голосования телезрителей: 90% позвонивших признали, что в Эстонии действует цензура в отношении Sputnik,10% не были согласны с этим.

Давление на Sputnik Эстония

Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония. Символом флешмоба стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!"). К акции уже присоединились гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД Мария Захарова, член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

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