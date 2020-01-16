Европа и Россия нужны друг другу, заявил Саркози

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Европе нужна Россия, а Россия нуждается в Европе, и те, кто этого не понимают, ничего не смыслят в географии и истории, передает РИА Новости.

"Россия простирается от Европы к Азии, но Европе Россия нужна, а России нужна Европа. Наша судьба взаимосвязана. Те, кто этого не понимают, - те вообще ничего не понимают в географии и истории", - сказал Саркози.

Кроме того, экс-президент Франции предложил подумать о создании нового переговорного формата с участием России, Турции и Евросоюза.

"Я, кстати, был против вступления Турции в Евросоюз. И не потому, что Турция не европейская страна. Турция расположена в Малой Азии, это огромная страна и цивилизация, с ней нужно разговаривать. Может быть, как раз, в рамках такой трехчастной конструкции - Евросоюз, Россия и Турция, можно будет открыть сотрудничество для новых членов - Украины, Грузии, тех стран, вступлению которых в НАТО и в Евросоюз я когда-то противостоял", - сказал он.

"Я всегда думал, что в новом, XXI веке, нам нужно переключиться на новые идеи, а не держаться за идеи прошлого", - отметил Саркози.

Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон также неоднократно заявлял, что развитие Европы невозможно без России. По его словам, ЕС необходимо построить новые отношения с Россией для безопасности и стабильности на европейском континенте.

Николя Саркози (настоящее имя Николя Поль Стефан Саркоши де Надь-Боча) 6 мая 2007 года был избран президентом Франции, набрав 53,06% голосов избирателей. 6 мая 2012 года Николя Саркози проиграл второй тур президентских выборов и сложил с себя полномочия главы государства.

Гайдаровский форум – это международная научно-практическая конференция в области экономики, которая ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств. Мероприятие проводится с 2010 года, в нем принимают участие ведущие мировые ученые и политики, эксперты, представители финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты.

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