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Жители Эстонии: приостановка деятельности Sputnik – цензура

© Sputnik / Алексей Даничев
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Sputnik Абхазия
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К такому выводу пришли телезрители, посмотревшие дискуссионную передачу на эстонском общественно-правовом телеканале ETV+, посвященную санкциям в отношении агентства Sputnik Эстония.

Алексей Стефанов.

С 1 января сотрудники редакции из-за угроз уголовного преследования были вынуждены прекратить трудовые отношения со Sputnik Эстония и МИА "Россия сегодня". Обсудить  сложившуюся ситуацию на русскоязычный телеканал ETV+ была приглашена руководитель издания Елена Черышева, экс-сотрудник Sputnik Александр Лукьянов, советник бюро евродепутата Яны Тоом, бывший редактор RusDelfi Маргарита Корнышева. В качестве оппонентов выступили сотрудник Института исторической памяти, юрист Сергей Метлев, эксперт по стратегической коммуникации Ильмар Рааг, руководитель Центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив.

Запретить, а потом разобраться

"Политические и экономические санкции, направленные против журналистов - есть цензура. Цензура в Эстонии запрещена. Sputnik Эстония - это средство массовой информации, входящее в российское информационное агентство "Россия сегодня", которое не находится ни под какими санкциями", - сразу же обозначила свою позицию Елена Черышева.

Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине. Архивное фото
© Sputnik
Глава Sputnik Эстония о давлении властей на агентство: проявление цензуры

Она отметила, что в письме от Департамента полиции и погранохраны значилось, что МИА "Россия сегодня" подконтрольно Дмитрию Киселеву, "потому что он ставит подписи".

"Подпись Дмитрия Киселева я не видела ни на одном финансовом документе. Я их вижу два раза в год на поздравительных открытках - с Новым годом и с Международным женским днем", - заявила Черышева.

Маргарита Корнышева рассказала, что нашла в документах Европейского союза определение подконтрольности. Но она уверена, что Дмитрий Киселев не подпадает ни под один из этих критериев.

"Действуют два ограничения – запрет на въезд и запрет на те ресурсы и объекты, которые приносили бы ему прибыль. Если у нас в Эстонии ресурсами рассматриваются журналисты, тогда у меня возникает вопрос, не является ли это ограничением профессиональной деятельности журналистов", - отметила Маргарита Корнышева.

Не читал, но знаю

Сотрудник Института исторической памяти Сергей Метлев сказал, что не считает сотрудников агентства журналистами. Ильмар Рааг, координировавший стратегическую коммуникацию и препятствующий распространению дезинформации, добавил, что все-таки не согласен в закрытием портала.

"Их все равно очень мало людей читало в Эстонии и, по-моему, они могли бы работать, как они работали", - заявил он.

А позже сказал, что как преподаватель занимался анализом некоторых случайных статей из Sputnik Эстония, и отметил, что в материалах часто не хватало объективной оценки, поскольку журналисты брали комментарии только у одной стороны.

Елена Черышева тут же парировала, напомнив, что сотрудники Sputnik Эстония с первого дня были поставлены в неравные условия по сравнению с коллегами из других СМИ – государственные учреждения, политики отказывают агентству в комментариях и интервью.

Александр Лукьянов попросил на своем примере показать, какие из его статей, а за восемь месяцев работы на портале их вышло 100-120, не являются журналистским трудом, где именно в них была пропаганда? Никто из присутствующих ничего конкретного сказать не смог.

Ежедневник и визитки на столе пресс-центра Sputnik Эстония. Архивное фото
© Sputnik
Чрезвычайный режим: шеф-редактор Sputnik Эстония обратилась к читателям

Вместо этого Метлев заявил, что "позиция профессионалов, юристов полиции такова, что вы не имеете права продолжать деятельности на территории этой страны в этой форме. Не нравится – идите в суд. Суды в Эстонии исключительно независимы. Если вы там выиграете, то мы вам все похлопаем. Если нет, то будете дальше закрытыми".

На что Елена Черышева только развела руками: "Мы приостановили, а не закрыли свою деятельность".

К телефону потянулся и Ильмар Рааг, который с удивлением заявил, что портал-то работает. Черышевой и Корнышевой снова пришлось объяснять, что портал не закрыт, но сотрудников у Sputnik Эстония с нового года нет, а сам портал работает в чрезвычайном режиме.

"Если внимательно прочитаете 93 статью примечание один - никаких услуг мы не имеем права выполнять, даже на безвозмездной основе. Даже из своего дома из личного компьютера", - отметила Елена Черышева.

Когда закончились аргументы

Руководитель Центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив заявил, что "руководство Sputnik Эстония просто было неспособно решить свои хозяйственно-финансовые проблемы и прикрывает это свободой слова".

Рукотворные проблемы действительно были. Банки закрывали счета сотрудников Sputnik Эстония. Собственник под давлением был вынужден прекратить сдавать изданию помещения для редакции.

Мероприятия в рамках деловой программы ПМЭФ 2017
© Sputnik / Владимир Астапкович
Свобода слова "на словах": редакция Sputnik Эстония приостанавливает работу

"В Эстонии портал не имеет веса, но вылазки Sputnik в большие СМИ в помощью провокаций имеют вес. Сразу приходит на ум разоблаченная заранее акция Sputnik, когда один парень получил ранение во время службы и потом Sputnik пытался приплести, что это русских там в эстонской армии каким-то образом дискриминируют. И смотрите, что там происходит – они там стреляются или в них стреляют. Такая пропагандистская шумиха вокруг этого", - заявил Метлев.

Ведущий Андрей Титов остановил выступающего, напомнив, что сказанное им - неправда и эту тему уже обсуждали в его студии. К слову, именно Титов, вспомнил еще один примечательный факт. В прошлом году активисты блога Propastop, занимающиеся развенчанием пропаганды и ложной информации об Эстонии, начали сбор подписей с обращением в парламент с просьбой о закрытии порталов Sputnik Эстония и Baltnews.

"И нужно было собрать всего-то тысячу подписей. Сначала один срок поставили, потом продлили на месяц, потом до конца года продлили. В конечном итоге 573  подписи набрали - даже тысячи человек не набралось. Не интересует это никого", - сказал Титов.

В конце дискуссии были озвучены данные двух опросов, которые проходили во время прямого эфира. Приостановку деятельности Sputnik Эстония посчитали цензурой 90% звонивших по телефону зрителей, и 57% пользователей, проголосовавших в социальной сети Facebook.

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Теги:
Эстония


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