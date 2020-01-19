Больше ста страниц: обоснование импичмента Трампу направлено в сенат

Разбирательство по рассмотрению импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа начнется в сенате США 21 января.

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Демократы направили в сенат обоснование импичмента, который они просят вынести президенту США Дональду Трампу, пишет РИА Новости.

На сайте комитета по разведке палаты представителей опубликован 111-страничный документ.

"Президент Дональд Дж. Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод. Затем он попытался скрыть этот замысел, помешав конгрессу расследовать его нарушения", - говорится в документе.

Авторы документа обращаются к сенату с призывом "защитить" выборы в США в 2020 году и конституционную форму правления, а также "устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности США".

Юристы Трампа, в свою очередь, обвиняют демократов в попытке отменить результаты прошлых выборов и вмешаться в последующие выборы.

Для проведения процесса над Трампом уже приведены к присяге председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь Украине. Трамп отрицает обвинения.

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