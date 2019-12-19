"Виновен!": палата представителей объявила Трампу импичмент

Трамп стал третьим президентом в истории США, кому объявили импичмент. Впрочем, как у Эндрю Джонсона и Билла Клинтона - все идет к тому, что до отстранения президента от власти сенатом дело не дойдет.

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Палата представителей конгресса США прогосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту, передает РИА Новости.

Дональд Трамп назвал процедуру импичмента, инициированную в конгрессе демократами, их политическим самоубийством.

"Это марш политического самоубийства для Демократической партии. Вы видели мои рейтинги? Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу", - сказал он на митинге в штате Мичиган.

Опубликованный ранее рейтинг популярности президента на основе опроса, проведенного Quinnipiac University, показал на рост одобрения с 38% в октябре до 43%.

Кроме того, Трамп обратил внимание на то, что трое демократов в палате представителей проголосовали против его импичмента.

"Демократы всегда держатся вместе. Вдумайтесь: три демократа заняли нашу сторону. Это неслыханно", - сказал он.

Белый дом также распространил заявление, в котором подчеркивается что президент США готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что будет полностью оправдан в сенате.

"Президент уверен, что сенат восстановит должный порядок, справедливость и надлежащее судопроизводство, которые все проигнорирована в палате представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан", - сказано в документе.

Демократы объявили о начале расследования по импичменту в конце сентября. Поводом стала жалоба информатора на телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тревогу неназванный сотрудник разведки забил в связи с опасениями, что лидер США просит руководителя иностранного государства начать расследование против своего политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена - на фоне заморозки почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине.

Демократы заявили, что таким образом президент нарушил конституцию и поставил под угрозу национальную безопасность США.

В верхней палате конгресса сенаторам на процессе будет отведена роль присяжных. Они не смогут вступать в обсуждение, а будут молча слушать аргументы обвинителей Трампа из палаты представителей и контрдоводы защиты президента.

Руководить процессом будет председатель Верховного суда Джон Робертс. По окончании процесса будет проведено голосование, для отстранения Трампа от власти потребуется две трети голосов сенаторов — 66. Пока что ни один из 53 республиканцев не намерен голосовать за импичмент.

Все идет к тому, что процесс в сенате начнется после рождественских праздников в начале января. Эксперты считают, что на это уйдет около месяца и вердикт может быть вынесен уже в конце января.

"Длинный процесс в сенате займет шесть недель, короткий процесс займет две недели. Если он начнется в начале января, то он, скорее всего, завершится к концу января", - заявил эксперт Брукингского института Билл Галстон.

Для демократов затягивание процесса грозит вынужденным перерывом в президентских кампаниях, которые сенаторы в настоящее время проводят, поскольку вместо этого они будут обязаны присутствовать на всех сенатских слушаниях.

"Затягивание процесса не принесет им выгоды. Но если они завершат это быстро, то они смогут вновь продолжить свои президентские кампании", - пояснил эксперт.

В настоящее время сразу несколько сенаторов-демократов баллотируются в президенты: Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Кори Букер, Эми Клобушар, Майкл Беннет.

Читайте также: