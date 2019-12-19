"Виновен!": палата представителей объявила Трампу импичмент

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Палата представителей конгресса США прогосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту, передает РИА Новости.
Дональд Трамп назвал процедуру импичмента, инициированную в конгрессе демократами, их политическим самоубийством.
"Это марш политического самоубийства для Демократической партии. Вы видели мои рейтинги? Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу", - сказал он на митинге в штате Мичиган.
Кроме того, Трамп обратил внимание на то, что трое демократов в палате представителей проголосовали против его импичмента.
"Демократы всегда держатся вместе. Вдумайтесь: три демократа заняли нашу сторону. Это неслыханно", - сказал он.
Белый дом также распространил заявление, в котором подчеркивается что президент США готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что будет полностью оправдан в сенате.
"Президент уверен, что сенат восстановит должный порядок, справедливость и надлежащее судопроизводство, которые все проигнорирована в палате представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан", - сказано в документе.
Демократы объявили о начале расследования по импичменту в конце сентября. Поводом стала жалоба информатора на телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тревогу неназванный сотрудник разведки забил в связи с опасениями, что лидер США просит руководителя иностранного государства начать расследование против своего политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена - на фоне заморозки почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине.
Демократы заявили, что таким образом президент нарушил конституцию и поставил под угрозу национальную безопасность США.
Слово за сенатом
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Sputnik / Никита Шохов
В верхней палате конгресса сенаторам на процессе будет отведена роль присяжных. Они не смогут вступать в обсуждение, а будут молча слушать аргументы обвинителей Трампа из палаты представителей и контрдоводы защиты президента.
Руководить процессом будет председатель Верховного суда Джон Робертс. По окончании процесса будет проведено голосование, для отстранения Трампа от власти потребуется две трети голосов сенаторов — 66. Пока что ни один из 53 республиканцев не намерен голосовать за импичмент.
Все идет к тому, что процесс в сенате начнется после рождественских праздников в начале января. Эксперты считают, что на это уйдет около месяца и вердикт может быть вынесен уже в конце января.
"Длинный процесс в сенате займет шесть недель, короткий процесс займет две недели. Если он начнется в начале января, то он, скорее всего, завершится к концу января", - заявил эксперт Брукингского института Билл Галстон.
"Затягивание процесса не принесет им выгоды. Но если они завершат это быстро, то они смогут вновь продолжить свои президентские кампании", - пояснил эксперт.
В настоящее время сразу несколько сенаторов-демократов баллотируются в президенты: Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Кори Букер, Эми Клобушар, Майкл Беннет.
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