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Принц Гарри и его невеста американская модель, актриса Меган Маркл

Вернуть долг и остаться без титулов: на что обрекли себя принц Гарри и Меган Маркл

© REUTERS / Niall Carson/Pool
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В начале января самая обсуждаемая королевская чета, принц Гарри и Меган Маркл, объявила о своем решении самостоятельно обеспечивать себя и отказаться от выполнения обязанностей членов коронованной семьи.

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Принца Гарри и его жену Меган Маркл лишат королевских титулов, весной этого года их перестанут именовать "Их Королевскими Высочествами", но при этом останутся герцогом и герцогиней Сассекскими. Об этом сообщил Букингемский дворец.

"Герцог и герцогиня Сассекские благодарны Ее Величеству и королевской семье за их поддержку сейчас, когда они начинают новый этап своей жизни. Согласно договоренностям, они понимают, что должны отойти от королевских обязанностей, в том числе от официальных военных церемоний", – разъясняется в заявлении дворца.

Издание The Guardian пишет, что помимо прочего Гарри и Меган придется выплатить в государственную казну Великобритании 2,4 миллиона фунтов стерлингов, это около трех миллионов долларов, потраченных на ремонт резиденции Фрогмор, которая останется их домом в Британии.

Свадьба Принца Гарри и Меган Марк
© Foto / AFP 2019
Меган Маркл отказалась участвовать в переговорах с Елизаветой II

Супруги также перестанут получать из британского бюджета 82 миллиона фунтов стерлингов ежегодно.

Елизавета II выступила с отдельным заявлением и отметила, что "уважает и понимает" желание внука и его жены "жить более независимой жизнью".

"После многомесячных разговоров и недавних обсуждений я рада, что мы вместе сумели найти конструктивный путь вперед для моего внука и его семьи… Гарри, Меган и Арчи всегда останутся очень любимыми членами моей семьи", – разъяснила Елизавета Вторая.

8 января принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили, что готовы отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая исполнять обязанности членов королевской семьи. Они намерены жить между Великобританией и Северной Америкой. По их мнению, это поможет им, с одной стороны, воспитывать сына Арчи в уважении к королевским традициям, а с другой стороны, даст семье пространство сфокусироваться на дальнейших планах.

СМИ сообщали также, что герцогиня уже подписала контракт с кинокомпанией Disney и теперь будет озвучивать персонажей мультфильмов за большой гонорар, а все заработанные средства будет направлять в фонд "Слоны без границ", который охраняет дикую природу и защищает животных от браконьерства.

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