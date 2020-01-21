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Ученые нашли способ устроить в космосе генеральную уборку

© Foto / ESA/NASA - L.Parmitano
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200121/1029276539/Uchenye-nashli-sposob-ustroit-v-kosmose-generalnuyu-uborku.html

В околоземном пространстве находятся около 20 тысяч нефункционирующих спутников, которые могут представлять угрозу, если их не убрать.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Российские ученые придумали способ уборки космического мусора на околоземной орбите, который представляет серьезную угрозу для работающих искусственных спутников Земли.  

Специалисты Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета предложили использовать активный спутник, который будет захватывать объект гарпуном или сетью, а затем буксировать мусор в плотные слои земной атмосферы на уничтожение, сообщает РИА новости.

"В настоящее время нефункционирующие искусственные спутники Земли - космический мусор - представляют собой серьезную угрозу для активных космических аппаратов. Одними из наиболее опасных нефункционирующих объектов являются верхние ступени ракет", - говорится в докладе самарских ученых.

По данным Европейского космического агентства, в околоземном пространстве на сегодняшний день находятся около 20 тысяч нефункционирующих спутников, использованных верхних ступеней ракет и их обломков. В ближнем космосе насчитываются сотни многотонных "старых" ступеней ракет. Если их не убирать, то через десятки лет они упадут на Землю за счет воздействия атмосферы.

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