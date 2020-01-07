Спутник NASA обнаружил первую потенциально обитаемую планету размером с Землю

Телескоп TESS был специально разработан и запущен для поиска планет размером с Землю, вращающихся вокруг близлежащих звезд.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Транзитный спутник NASA TESS обнаружил первую планету размером с Землю в зоне с наиболее благоприятными условиями для жизни земного типа. Об этом сообщает NASA.

Обнаруженная планета на 20% больше Земли и называется TOI 700 d. Она вращается вокруг красного карлика TOI 700, расположенного на расстоянии чуть более 100 световых лет в южном созвездии Дорадо. TOI 700 d получает от карлика 86% энергии, такой же, как Солнце дает Земле, и выходит на орбиту каждые 37 дней.

Ученые наблюдали с помощью космического телескопа TESS за планетой в течение 11 месяцев и ни разу не обнаружили на ней вспышек, что увеличивает шансы ее обитаемости.

Помимо TOI 700 d, в системе TOI 700 еще две планеты: скалистая планета TOI 700 b также размером с Землю выходит на орбиту каждые десять дней и TOI 700 c в 2,6 раз больше Земли вращается каждые 16 дней, вероятно является газовой.

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