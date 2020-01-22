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Принц Гарри, Меган Маркл и их сын

Спустя полгода стали известны имена крестных сына принца Гарри и Меган Маркл

AFP 2019 / Pool/Henk Kruger
В мире
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Сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи родился в мае 2019 года, его крестили в июле, но имена его крестных решили не разглашать. Мальчику уже восемь месяцев.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Спустя шесть месяцев СМИ узнали, кто стал крестными сына принца Гарри и Меган Маркл, об этом сообщает Independent.

Издание отмечает, что крестной Арчи оказалась Тигги Петтифер, которая была няней Гарри и Уильяма с 1993 по 1999 годы. Петтифер устроилась на работу в королевскую семью после развода принца Чарльза с принцессой Дианой. Ее связывали с Гарри и Уильямом тесные отношения: она называла их "своими детьми", часто проводила с ними каникулы и поддерживала после смерти матери в 1997 году.

Крестным отцом Арчи стал бывший конюший принца Чарльза Марк Дайер. Дайер служил конюшим в середине 90-х годов, а после смерти принцессы Дианы стал наставником принца Гарри и принца Уильяма.

8 января принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили, что готовы отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая исполнять обязанности членов королевской семьи. Они намерены жить между Великобританией и Северной Америкой. По их мнению, это поможет им, с одной стороны, воспитывать сына Арчи в уважении к королевским традициям, а с другой стороны, даст семье пространство сфокусироваться на дальнейших планах.

Уже весной этого года принца Гарри и его жену Меган Маркл лишат королевских титулов и перестанут именовать "Их Королевскими Высочествами". Им также придется выплатить в государственную казну Великобритании 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на ремонт резиденции Фрогмор.

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