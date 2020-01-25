12:29 25 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.80
  • EUR68.29
Поиск
Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года

Жертвами землетрясения в Турции стали более 20 человек

AP Photo
В мире
Получить короткую ссылку
88 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102931/10/1029311047.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200125/1029311078/Kolichestvo-zhertv-zemletryaseniya-v-Turtsii-vyroslo-do-20-chelovek.html

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе турецкого города Сивридже провинции Элязыг произошло в 20:55 в пятницу 24 января.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Землетрясение в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг унесло по меньшей мере 21 жизнь, 1030 человек пострадали, передает Anadolu со ссылкой на главу минздрава страны.

Ранее сообщалось, что погибли 20 человек, пострадали 1015.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за ситуацией, и учреждения принимают все необходимые меры для преодоления последствий землетрясения.

В районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял. 

Землетрясение ощущались в соседних провинциях страны, а также в Ираке и Сирии.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Мир в фотографиях за неделю: купания в проруби, гонки на хаски и спортивные страсти
Китай близко: жители Сухума рассказали, боятся ли они опасного коронавируса
План предвыборных мероприятий ЦИК
Успеть за 60 дней: план подготовки к выборам президента
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться