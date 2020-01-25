Жертвами землетрясения в Турции стали более 20 человек

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе турецкого города Сивридже провинции Элязыг произошло в 20:55 в пятницу 24 января.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Землетрясение в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг унесло по меньшей мере 21 жизнь, 1030 человек пострадали, передает Anadolu со ссылкой на главу минздрава страны.

Ранее сообщалось, что погибли 20 человек, пострадали 1015.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за ситуацией, и учреждения принимают все необходимые меры для преодоления последствий землетрясения.

В районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял.

Землетрясение ощущались в соседних провинциях страны, а также в Ираке и Сирии.

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