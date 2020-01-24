Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате погибли по меньшей мере четыре человека, передает РИА Новости.
Подземные толчки были зафиксированы в 20:55 в провинции Элязыг, сообщил глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу. Землетрясение ощущались в соседних провинциях страны, а также в Ираке и Сирии.
"В результате землетрясения погибли четыре наших гражданина – два в провинции Малатья и двое в провинции Элязыг", - сказал Гюллюоглу.
Сколько человек пострадали и какова степень разрушений, пока не уточняется. В район стихийного бедствия отправлены группы спасателей.
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