Маргарита Симоньян предложила запустить акцию для польских политиков

Симоньян предложила потомкам солдат, освобождавших Польшу от нацистов, прислать политикам фотографии времен войны и рассказать о подвигах их отцов и дедов.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян предложила запустить в интернете акцию #ВамНеСтыдно, которая напомнит польским политикам о роли Красной армии в освобождении Польши.

Свое предложение Симоньян озвучила в эфире программы "Своя правда" на канале НТВ.

По мнению главного редактора RT, недостаточно того, что Минобороны России рассекретило документы о событиях Второй мировой войны, необходимо, чтобы эта информация дошла до "нехороших людей, которые позволяют себе унижать память отцов и дедов".

"За освобождение одной Польши погибло больше наших людей, чем американцев во всей Второй мировой войне. Это медицинский факт. Поэтому я предлагаю этим сволочам, этим нехорошим людям, которые позволяют себе унижать память наших отцов и дедов, растаптывать их великие смерти, растаптывать их великие жертвы, добивать их в их гробах — я просто прошу людей послать им в их соцсети сообщения: здравствуйте, пан такой-то, мой дедушка погиб под Варшавой, освобождая вас, ваших предков. С хештегом #ВамНеСтыдно", - сказала Симоньян.

В частности предлагается отправлять в Twitter, Facebook и Instagram президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и замглавы МИД Павла Яблонького истории людей, освобождавших Польшу и Освенцим с хештегом #ВамНеСтыдно.

В начале 2020 года власти Польши отказались отмечать 75-летие годовщины освобождения Варшавы от нацистов.

В РФ ранее неоднократно заявляли о попытках Запада переписать историю Второй мировой войны и ее итоги. В ходе послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации её истории.

Читайте также: