Число жертв землетрясения в Турции выросло

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Часть граждан, которые не смогли вернуться в свои дома из-за землетрясения и продолжающихся в Элязыг повторных толчков, ночуют в местном спортивном зале, другие - в палатках и машинах, передает корреспондент Sputnik.
Продолжают ощущаться последствия от землетрясения силой в 6,8 баллов, которое произошло вчера вечером в районе Сивридже провинции Элязыг. В некоторых районах Элязыг продолжаются поисково-спасательные работы, в других проходят работы по разбору завалов от обрушившихся домов.
Некоторые деревни в результате землетрясения, от которого серьезно пострадала сельская местность, сравнялись с землей.
Для оставшихся без крова людей в деревнях и районных центрах были установлены палатки, в центре провинции для временного размещения граждан были открыты спортивные залы.
Как передает корреспондент Sputnik, люди, вынужденные оставаться на улице, поскольку их дома ненадежны, размещаются в спортивных залах, парках, садах и конференц-залах города. Некоторые из жителей проводят ночь в собственных машинах.
Спортивный зал Якупа Кылыча, входящего в структуру областного управления по вопросам молодежи и спорта, был открыт для граждан, пострадавших от землетрясения. В течение дня местным жителям там предоставляется питание, нуждающимся для защиты от холода выдаются одеяла.
Кроме того, после землетрясения на автовокзале Элязыг начало наблюдаться скопление людей. Жители, чьи дома не надёжны или же были разрушены, уезжают к своим близким в ближайшие провинции.
Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования МИД Турции в связи с землетрясением в провинциях Маниса и Элазы.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром около города Сивридже провинции Элязыг на востоке Турции произошло вечером в пятницу, 24 января в 20:55.
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