Число жертв землетрясения в Турции выросло

По последним данным, жертвами землетрясения на востоке Турции стали 29 человек, 1466 пострадали. Из под завалов удалось извлечь 43 человека.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Часть граждан, которые не смогли вернуться в свои дома из-за землетрясения и продолжающихся в Элязыг повторных толчков, ночуют в местном спортивном зале, другие - в палатках и машинах, передает корреспондент Sputnik.

Продолжают ощущаться последствия от землетрясения силой в 6,8 баллов, которое произошло вчера вечером в районе Сивридже провинции Элязыг. В некоторых районах Элязыг продолжаются поисково-спасательные работы, в других проходят работы по разбору завалов от обрушившихся домов.

Некоторые деревни в результате землетрясения, от которого серьезно пострадала сельская местность, сравнялись с землей.

Для оставшихся без крова людей в деревнях и районных центрах были установлены палатки, в центре провинции для временного размещения граждан были открыты спортивные залы.

Как передает корреспондент Sputnik, люди, вынужденные оставаться на улице, поскольку их дома ненадежны, размещаются в спортивных залах, парках, садах и конференц-залах города. Некоторые из жителей проводят ночь в собственных машинах.

Спортивный зал Якупа Кылыча, входящего в структуру областного управления по вопросам молодежи и спорта, был открыт для граждан, пострадавших от землетрясения. В течение дня местным жителям там предоставляется питание, нуждающимся для защиты от холода выдаются одеяла.

© Sputnik / Спортивный зал Якупа Кылыча, в котором ночуют люди, оставшиеся без крова из-за землетрясения в Турции.

Кроме того, после землетрясения на автовокзале Элязыг начало наблюдаться скопление людей. Жители, чьи дома не надёжны или же были разрушены, уезжают к своим близким в ближайшие провинции.

Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования МИД Турции в связи с землетрясением в провинциях Маниса и Элазы.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром около города Сивридже провинции Элязыг на востоке Турции произошло вечером в пятницу, 24 января в 20:55.

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