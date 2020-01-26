Ученые заявили, что рак может передаваться от человека к человеку

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Диабет, ожирение и онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку. К такому выводу пришли канадские ученые из Канадского института перспективных исследований, пишет Focus.de.

Канадский профессор Бретта Финли рассказал, что онкология и другие заболевания могут передаваться через микробиом.

Микробиом — это все микроорганизмы, которые существуют в организме, в том числе на коже. Они могут переносить как полезные бактерии, так вирусы и грибки.

В основе своих исследований канадские ученые рассматривали три фактора:

микробиом здоровых людей отличается от микробиома больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями,

перенесение такого измененного микробиома в здоровый орган приводит к заражению,

через тесные контакты микробиом может передаваться от человека к человеку.

Онколог и иммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал Ura.ru гипотезу канадских ученых.

"Бывали случаи, когда людям с тяжелым иммунодефицитом могли передаваться опухоли. Но то те люди, которые живут только на заместительной терапии", — сказал врач.

Щепеляев также заметил, что вирусная форма рака существует у животных – саркома Рауса. Но среди людей такой тип не встречается.

В ноябре прошлого года Международная группа ученых при участии Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта в Калининграде отметила, что вскоре каждый ребенок будет получать не только свидетельство о рождении, но и специальные карточки ДНК-отчетов. В них будут отражены прогнозы относительно склонности к разным заболеваниям, включая рак и патологии сердечной мышцы, потенциал физического и даже умственного развития.

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