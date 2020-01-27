"Уроки Аушвица": RT представил VR-фильм к 75-летию освобождения Освенцима

Фильм сочетает в себе элементы виртуальной реальности и технологию объемной съемки. Он был создан создан в рамках соцмедиапроекта телеканала RT #СтраницыПобеды.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Телеканал RT к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) снял VR-фильм "Уроки Аушвица".

Картина создана на основе 3D-рисунков учеников московской школы №548, которые вместе с командой проекта #СтраницыПобеды посетили музей "Аушвиц-Биркенау" в Польше и Еврейский музей и центр толерантности в Москве.

"Уроки Аушвица" - это социальный эксперимент, в котором мы хотели показать, как история может оживать благодаря современному цифровому искусству. Мы попытались рассказать её на том языке, который близок молодому поколению", - рассказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа.

Фильм создан при участии VR-художника Дениса Семенова. Музыку написал Петр Термен, правнук советского изобретателя Льва Термена.

Проект RT #СтраницыПобеды реализуется на пяти соцмедиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.

Над #СтраницамиПобеды работают авторы исторических RT #Romanovs100 и #1917LIVE, которые завоевали более 50 престижных международных и российских наград, в том числе The Drum Awards, Clio Entertainment, Promax Awards, Shorty Awards, Webby Awards, Red Dot, ADC, Epica Awards и New York Festivals.

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