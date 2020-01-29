Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки провокации "Белых касок"

Российский центр по примирению в Сирии распространил видео с допросом взятого в плен боевика.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Сирийские военные взяли в плен боевика, ставшего свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации, пишет РИА Новости.

Боевик по имени Абу Хамза охранял склады в городе Кафер-Хамра. Он рассказал, что на днях стал свидетелем того, как некие "люди из гражданской обороны", то есть "Белые каски", приехали на склад и взяли коробки, а также фрагменты боеприпасов и съемочное оборудование.

"Я не знаю, что хранилось там. Какое-то время назад приехали (люди) на микроавтобусе и загрузили в него коробки с серыми емкостями и коробки с частями ракет и снарядов. Также взяли съемочное оборудование", — сказал Абу Хамза на видео допроса, опубликованном Российским центром по примирению в Сирии.

Ранее руководитель российского центра по примирению Юрий Боренков сообщил на брифинге, что боевики и их сообщники из "Белых касок" готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сирии, чтобы обвинить сирийские власти.

Согласно информации от местных жителей и задержанных боевиков, в населенные пункты Кафер-Хамра провинции Алеппо и Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* прибыли представители "Белых касок" с емкостями, предположительно содержащими газообразный хлор.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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