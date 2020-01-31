"Мы стали силой зла": Оливер Стоун раскритиковал политику США

Оливер Стоун дал интервью телеканалу RT, в котором предсказал, что Соединенные Штаты ждет возмездие за сотворенное зло.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что Соединенные Штаты стали "силой зла", которой "все вернется бумерангом".

"Должен сказать с сожалением, поскольку я люблю свою страну, что мы стали силой зла. Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей. Для людей… Для людей! Для простых людей! И из этого ничего не получится. Я знаю, что не получится", - заявил Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа.

По словам режиссера, демократия в США лишь на словах, "а на самом деле всем правят деньги". По его мнению, Вашингтону "может все вернуться бумерангом".

В последние годы Стоун нередко выступает с резкой критикой Соединенных Штатов, при этом комплементарно высказывается о президенте России Владимире Путине.

В 2017 году американский режиссер снял четырехсерийный документальный фильм о российском президенте. Слоган фильма - "Know your enemy" ("Знай своего врага"). Западные СМИ резко раскритиковали картину.

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