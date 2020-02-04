Названа причина смерти российского советника в Южной Осетии и его жены

Тела российских граждан без признаков насильственной смерти были обнаружены в накануне в съемном доме в столице Южной Осетии.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Причину смерти российского советника по здравоохранению в Южной Осетии Игоря Галя и его супруги Ирины Галь установила судебно-медицинская экспертиза, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Как сообщил следователь по особо важным делам Следственного управления Генпрокуратуры республики Кадзах Нарикаев, супруги скончались в результате воздействия угарного газа. Судебно-медицинские исследования тел проводились во Владикавказе.

Тела российских граждан были обнаружены в понедельник в съемном доме в Цхинвале по улице Исака Харебова. Югоосетинская Генпрокуратура тогда заявила, что смерть супругов не была насильственной.

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