Трудности перевода: в Анкаре издали турецко-абхазский словарь

Презентация турецко-абхазского и абхазо-турецкого словаря запланирована в Международный день языка, который отмечается 21 февраля.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Абхазский соотечественник из Турции Ирфан Ахучба выпустил турецко-абхазский и абхазо-турецкий словарь в Анкаре. В издание вошло 30 тысяч слов.

"В 2005 году я ушел на пенсию, и в том же году судьба сложилась таким образом, что в городе Анкара, в культурном центре нас стали обучать письму и чтению на абхазском. К нам из Абхазии приехала преподаватель Людмила Хибба, которая научила нас читать и писать", - рассказал он.

После того как Ирфан Ахучба стал читать и писать на родном языке, он стал встречать новые слова, которых он ранее не знал.

"Каждый раз, когда я приезжал в Абхазию, привозил книги на абхазском языке и читал их. Я собирал неизвестные мне слова. Таким образом, началась работа по созданию словаря", - говорит Ахучба.

Дело, которое он начинал для себя, стало приобретать большие масштабы. Ахучба решил издать словарь, ведь он оказался бы полезен и для других.

"Я понимал, что трудности в чтении и понимании слов возникают не только у меня. Поставив перед собой цель оказать помощь людям в надежде на то, что словарь будет полезен, решил его издать", - отмечает автор.

Три года назад он также решил создать не только бумажный вариант словаря, но и создать приложение. "Если, например, написать слово верблюд на абхазском языке, сразу появляется перевод на турецкий и наоборот, если написать слово на турецком, появляется его абхазский перевод", - сказал Ирфан Ахучба.

В словаре 650 страниц, в него вошло 30 тысяч слов. Тираж издания составляет 500 экземпляров.

Читайте также: