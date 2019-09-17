К родному очагу: как Мурат Пилиа вернулся на родину из Турции

Репатриант из Турции Мурат Пилиа семь лет назад вернулся на родину и не только не пожалел о своем решении, но и смог адаптироваться в республике, создать семью и начать заниматься любимым делом.

Мурат Пилиа родился и жил недалеко от турецкого города Дюздже. Мысль о том, чтобы вернуться на землю предков, у него была всегда, и, наконец, он исполнил давнее желание.

Сырма Ашуба, Sputnik

Новая жизнь на родине

Семь лет назад для репатрианта Мурата Пилиа произошло самое радостное событие в его жизни – возвращение на историческую родину. После приезда в Абхазию репатриант создал здесь свою семью и нашел работу.

"Я жил недалеко от турецкого Дюздже, моя мать турчанка, поэтому я плохо говорю на абхазском языке. Однако после того как приехал в Абхазию, улучшил разговорную речь", - говорит репатриант.

Помимо Мурата, на постоянное место жительство из Турции приехал и его брат Седат, по их признанию, они настолько любят Абхазию, что всю жизнь готовы прожить на своей земле. Братья жалеют, что решение связать судьбу с республикой они не приняли еще раньше.

"Наверное, всему свое время, я никогда не поверил бы, что моя жизнь настолько изменится, но человек не может заранее знать, что ему суждено. Иногда мне кажется, то, что я живу в Абхазии, какая-то сказка, но потом приходит осознание, что это не сон и не сказка", - отметил Мурат.

Новость о том, что Мурат переехал в Абхазию, радостно приняли его однофамильцы, с ними он постоянно поддерживает отношения.

В Сухуме репатриант открыл продуктовый магазин и магазин одежды.

"Где бы ни жил человек, для того чтобы он мог содержать себя и свою семью, нужно работать. В Абхазии можно работать и жить, нет ничего невозможного, главное – не лениться. Тот, кто встал утром, должен иметь какую-то цель. Если сравнивать Абхазию семилетней давности и сегодняшнюю, то видно, что мы идем по пути развития. Сложности есть везде, но их нужно правильно решать", - считает репатриант.

Связь с родиной

Репатриант Мурат Пилиа рассказывает, что в Турции живет немало его однофамильцев, в одном его селе Апсара до 80 семей.

"Есть представители и других абхазских фамилий, таких как Ашуба, Квадзба, Ванача, Маршан, Адзынба, Ахба и других. Очень жаль, что абхазы, живущие в Турции, плохо знают историю, в том числе историю своих фамилий", - подчеркнул Пилиа.

По словам Мурата, первым из представителей его фамилии в Абхазию вернулся Метин Пилиа, вместе с тремя сыновьями и женой. Возможно, поступок Метина стал примером для однофамильцев, и приезд Мурата и Седата связан с его поступком.

Мурат Пилиа женат, у него двое детей. Он надеется на то, что подрастающее поколение в Абхазии станет опорой для страны и будет вести республику вперед, и что никогда больше не повторятся события XIX века, из-за которых произошло изгнание народа из Абхазии.

Он уверен, что постепенно абхазы, живущие за пределами страны, будут возвращаться на историческую родину, так как нет ничего лучше, чем жить на своей земле, знать язык, культуру и иметь возможность развиваться на родине.

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