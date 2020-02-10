Освободители Европы: Мионобороны России опубликовало уникальные фотографии

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Минобороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны.

В подборке снимков, большинство из которых выложены в открытый доступ впервые, запечатлены события завершающего этапа войны: полководческие будни, участие в парадах в освобожденных городах, отдых и встречи с союзниками.

В этом году Россия отмечает 75 лет Победы. К юбилею военное ведомство публикует ранее недоступные документы, чтобы защитить историческую правду и противостоять попыткам фальсифицировать историю.

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