Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Умер разведчик Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, сообщает РИА Новости.

"Не стало Алексея Николаевича Ботяна", — сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.

Алексей Ботян встретил Вторую мировую 1 сентября 1939 года, сражаясь в рядах польской армии в составе зенитного расчета. Свой боевой счет открыл в первый же день войны, сбив гитлеровский "Юнкерс". При обороне Варшавы довел их число до трех.

Когда Польша капитулировала, воинская часть, в которой служил Ботян сдалась Красной армии, так он стал советским гражданином.

С началом Великой Отечественной войны его зачислили в разведывательную школу в составе ОМСБОНа (отдельной мотострелковой бригады особого назначения), где он прошел подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию.

В январе 1945 года "лейтенанту Алеше", как называли Ботяна местные жители, и его группе удалось предотвратить подрыв фашистами плотины водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, а под угрозой затопления был польский город Краков. Ботян с сослуживцами сумел заминировать склад взрывчатки и боеприпасов, расположенный в Ягеллонском замке, и план гитлеровцев провалился.

После войны Алексей Ботян остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала.

Читайте также: