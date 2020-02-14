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Охрана российского посольства в Турции усилена из-за угроз

© Sputnik / Антон Денисов
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200214/1029451949/Okhrana-rossiyskogo-posolstva-v-Turtsii-usilena-iz-za-ugroz.html

Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что в его адрес поступают угрозы, и что обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Власти в Турции предприняли дополнительные меры по охране посольства России в Анкаре в связи с угрозами в адрес российского посла Алексея Ерхова, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.

"Ситуация в последнее время на самом деле обострилась, и в связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности", - сказала Касимова.

Как отметила пресс-атташе, угрожающие послу в соцсетях лишь выплескивают свой гнев и за словами вряд ли последуют какие-либо действия.

В понедельник 10 февраля Минобороны Турции проинформировало о гибели пятерых турецких военных и ранении пятерых в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР, нейтрализовали 101 сирийского военного.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра*". В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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